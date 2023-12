Músicos ao vivo na programação e muitas doações de ouvintes marcaram a promoção Amigos da Nativa

O diretor da emissora, Jucelino Medeiros, conduziu uma programação de 10 horas denominada “Amigos da Nativa”, voltada para a apresentação ao vivo de músicos locais de Alegrete. O evento teve como objetivo arrecadar recursos para a aquisição de uma televisão para o Lar dos Idosos Ari Vargas Paim e cadeiras para a hemodiálise da Santa Casa.

A programação, que contou com a participação de todos os comunicadores da emissora em duplas a cada duas horas, surpreendeu os ouvintes com apresentações musicais e interatividade. Dentre as atrações estiveram Zola Duarte, Giovane Castilhos, Hémerson Mendonça, Os Chacreiros, Christiano Leite, Vini Roodes, Vanusa Souza, Bruno Souza, Laco Bitencourt, Alexandre Rosa, Daniel, entre outros.

Nos primeiros 20 minutos, uma doação anônima de uma TV de 50 polegadas foi feita por uma pessoa cujo pai residiu no Lar dos Idosos, já atingindo uma das metas. Ao total, mais de 12 mil reais foram arrecadados ao longo das 10 horas de programação, sendo que três participantes foram contemplados com 20% do montante, recebendo cada um R$ 853 reais: Ibraima Silva, Valdemar Sander e Ligia dos Santos. O que representou também a consolidação do objetivo de nove cadeiras para o setor de hemodiálise.

O Lions Clube de Alegrete foi parceiro na promoção. Por isso, o bordão está na boca de todos: “Tá feliz, tá Nativa. A programação completa está disponível na página do site “Alegrete Tudo” no Facebook.

O diretor da emissora e do site destacou a grandiosidade da ação, ressaltando a diferença na programação ao abrir espaço para músicos locais e surpreender os ouvintes, saindo do habitual. Apesar da falta de uma grande preparação, o expressivo valor arrecadado foi alcançado, o deixando muito feliz e agradecido a todos os envolvidos. “Penso que o nosso Natal será melhor depois dessa ação”- encerra.