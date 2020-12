Na 4ª semana consecutiva na Vermelha, Alegrete possui 632 pessoas em isolamento e 113 aguardam resultado

O Gabinete de Crise indeferiu todos os pedidos de reconsideração feitos por associações regionais e municípios.

As regras da 32ª rodada do Distanciamento Controlado entram em vigor na meia-noite desta terça-feira e seguem valendo até a próxima segunda-feira, 21 de dezembro.

A cidade de Alegrete pertencente a Região 03, permanece pela quarta vez consecutiva na bandeira vermelha. Pelo boletim Covid-19, divulgado diariamente pela Santa Casa de Caridade, na noite da última segunda-feira (14), a UTI Covid permanecia com sete leitos ocupados, dos 10 disponíveis. Seis pacientes tiveram a doença confirmada e um está aguardando resultado do laboratório Lacen. Na UTI Adulto, são oito leitos e cinco deles estão ocupados. Um paciente de Uruguaiana está na UTI, e cinco de Alegrete ocupam os leitos da Unidade de Tratamento Intensivo Covid-19. Nos 30 leitos do Hospital, existem quatro pacientes, dois com casos confirmados e dois aguardando resultado.

Conforme dados divulgados pela secretaria do município, na segunda-feira, foram registrados 27 casos positivos de Covid-19 e 36 recuperados. A 3ª Capital Farroupilha já soma 2.211 casos confirmados, com 1.544 recuperados, 639 ativos. Destes, 632 estão em isolamento domiciliar e 7 hospitalizados positivos de Alegrete e 28 óbitos. De acordo com os dados divulgados, são 7 internados, 5 estão na UTI Covid e 2 no Hospital de Campanha. O município já testou 11.744 pessoas, 9.420 tiveram resultados negativos, 2.211 positivos e 113 estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal estão 616 pessoas. Sepultamento de vítimas da Covid-19 não tem ala específica no cemitério, como muitos pensam As regiões de Bagé e Pelotas, representando 28 municípios, ficarão na bandeira preta na 32ª rodada do Distanciamento Controlado, conforme divulgou o governo do Rio Grande do Sul na tarde desta segunda-feira. O Gabinete de Crise indeferiu todos os pedidos de reconsideração feitos por associações regionais e municípios principalmente devido à constante redução de leitos de UTI livres. No caso de Pelotas, a solicitação havia sido enviada pela associação regional, enquanto em Bagé foi pelo município.

Conforme a classificação, a bandeira preta é a restrição máxima prevista pelo modelo de gestão, já que que tanto a capacidade hospitalar quanto o contágio da doença alcançaram níveis críticos nestas duas áreas, e significa que ambas possuem risco epidemiológico altíssimo para o contágio do novo coronavírus. Assim como no mapa preliminar, esta é a primeira vez que o mapa definitivo tem a bandeira preta.

Já o restante do Rio Grande do Sul fica com 18 bandeiras vermelhas – Porto Alegre, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Taquara e Uruguaiana – e uma em laranja, que é a região de Cruz Alta.

