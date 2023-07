Nacional goleia e Vila Nova vence nos acréscimos e define os semifinalistas da Copa LAF

No último sábado, (1º), ocorreu mais uma rodada da primeira Copa LAF de futebol amador, desta vez pelas quartas de finais da competição.

O primeiro jogo da tarde no Estádio Municipal Farroupilha, foi entre Vila nova e Boca Jrs, uma partida muito movimentada com chances de gols para ambas as equipes, que fizeram um grande jogo de futebol.

O tricolor do bairro Vila nova, começou pressionando a equipe adversária e conseguiu abrir o marcador numa bola levantada na área o jogador Isaías colocou no fundo da rede garantindo a vitória na primeira etapa. No segundo tempo, a equipe do Boca começou a crescer na partida e foi conseguindo chegar com perigo à meta adversária, até que, Radar acertou um pombo sem asa, de falta, e acabou empatando a partida, minutos depois o ex-atleta profissional Lauro, recebeu sozinho e garantiu a vitória ao vila nova carimbando o passaporte às semifinais da competição.

O último jogo da tarde, foi entre Nacional e Fluminense, um clássico de grande história na cidade. Logo nos primeiros minutos a equipe do Nacional abriu o marcador numa jogada alçada na grande área. No decorrer do primeiro tempo o jogo ficou equilibrado com chance de gols para as duas equipes, porém, a primeira etapa terminou 1 a 0

No segundo tempo, os amantes do futebol viram um jogo totalmente atípico, a equipe do Nacional que ja vencia a partida empilhou mais atacantes e foi pra cima do seu adversário e aplicou uma grande goleada de 7 a 0. Com isso garantiu a classificação a próxima fase da Copa LAF.

A competição retorna no próximo sábado(8), com as semifinais da competição, a partir das 14h AABB enfrenta a forte equipe do Serceva, logo após Nacional e Vila Nova fecham a rodada com esse grande clássico. A comissão organizadora do evento convida todos a prestigiar os confrontos no Estádio Farroupilha.