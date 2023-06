Nesta sexta, atendimento da enfermagem volta ao normal nas ESFs de Alegrete

Eles ficaram em frente a sede da Secretaria da Saúde de Alegrete. Foram técnicos e enfermeiros que atuam em ESFs da rede pública e outros setores da saúde.

Violência contra a mulher é diária, mesmo com medidas protetivas

A informação é que neste dia 30, último dia do mês de junho, o atendimento com os serviços realizados por estes profissionais da Rede do Município volte ao normal. Eles são os responsáveis por fazer várias atividades relativas a cuidados em saúde em seus locais de trabalho, com os pacientes cadastrados no território de cada Estratégia de Saúde da Família de Alegrete.

Péssima notícia para quem bebe, mesmo moderadamente, o álcool é nocivo em qualquer quantidade

No total, pelo Portal da Transparência, são 83 técnicos de enfermagem, 38 enfermeiros e 12 auxiliares integrantes da Rede Pública de Saúde .