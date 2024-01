Neste sábado é dia de desmontar os enfeites natalinos

Chegou o dia certo para desmontar a árvore de Natal. A data correta é 6 de janeiro, dia de Reis, e há um motivo por trás disso. O Dia de Reis é uma homenagem aos três Reis magos que foram visitar e conhecer o menino Jesus no dia do seu nascimento.

Até os anos 50, era comum as famílias católicas mais fervorosas esperarem o 6 de janeiro para presentear as crianças. Nesse mesmo dia, na época litúrgica da Igreja Católica, costumavam se encerrar as festividades oficiais do Natal.

Assim, a tradição também se manteve e neste sábado, dia 6, é o dia de desmontar e guardar as decorações natalinas.

No Brasil, a tradição da árvore de Natal começou no século XX.

Apesar de “novo”, o costume remonta à antiguidade. Segundo registros, egípcios, celtas, romanos e vikings levavam árvores para dentro de suas casas e as enfeitavam.

Em 1500, aproximadamente, a árvore de Natal tornou-se um hábito entre os cristãos. Muitos historiadores atribuem o feito a Martinho Lutero, monge e teólogo alemão, protagonista da Reforma Protestante.