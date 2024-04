Semana será de muita chuva em Alegrete

Nesta segunda-feira, o dia começou chuvoso, e aqueles que se dirigiam aos seus afazeres tiveram que tirar o guarda-chuva do fundo do armário. Para hoje, estão previstos 42mm de chuva distribuídos ao longo de todo o dia.

Na terça-feira, dia 23, as precipitações não darão trégua. Estão previstos 25mm de chuva, e ao longo do dia a temperatura deve cair, com mínima de 14ºC e máxima de 22ºC. Na quarta-feira, dia 24, o sol volta a aparecer e o dia deve ser de tempo firme para os alegretenses, com a temperatura variando entre 17ºC e 25ºC.

Na quinta-feira, a chuva deve retornar ao cotidiano dos alegretenses. Estão previstos 27mm de chuva, principalmente para o período da tarde. Na sexta-feira, o padrão se repete e a chuva deve continuar. Segundo o Climatempo, estão previstos 30mm de precipitação para o dia.

Até o dia 22, já choveram 327mm em Alegrete em abril de 2024, o que representa 201% da média normal para o período. A média de chuva para o mês é de 163mm no município. Há alerta para chuvas fortes, descargas elétricas e risco de alagamentos. A Defesa Civil de Alegrete emitiu um alerta válido entre 6h e 10h de segunda-feira, 22 de abril, para as regiões Oeste e parte da Campanha.