No sábado de sol, o Brick levou movimento e cor à Praça Getúlio Vargas

No último sábado, dia 12, a Praça Getúlio Vargas se transformou em um verdadeiro centro de compras e lazer com a realização do “Brick na Praça”. Com uma proposta que reúne expositores de diversos segmentos e uma ampla variedade de produtos, o evento atraiu um grande número de famílias que buscavam presentes especiais, também, para comemorar o Dia dos Pais.

Desde às 9h da manhã, os expositores se preparavam para receber os visitantes. A variedade de produtos à disposição contou com: roupas, calçados, acessórios, flores, hortifruti, artesanatos e muito mais.

O evento não apenas se destacou pela oferta de produtos, mas também pelo ambiente agradável e familiar. Pais, mães, filhos e avós passavam tranquilamente entre os expositores, aproveitando não apenas as opções de compras, mas também a temperatura amena no sábado de sol.

Uma das principais vantagens do “Brick na Praça” foi o horário. O evento teve início às 9h da manhã e se estendeu às 17h, permitindo que as famílias tivessem um bom tempo para explorar as opções de presentes e demais mercadorias. Com um cenário tão positivo, o “Brick na Praça” se consolidou como um evento de destaque na agenda local.