Dia do Estudante movimentou alunos do Lauro Dornelles durante uma semana

As equipes Gestora e Pedagógica da Escola Estadual Doutor Lauro Dornelles organizaram uma Semana especial em homenagem ao “Dia do Estudante – 11 de agosto”. Dentro da programação, a Educação em Tempo Integral e o Ensino Fundamental II, realizaram, na quarta-feira, dia 8 de agosto, o “1º Festival do Estudante”; houve Circuito de jogos e brincadeiras, com a participação de alunos e professores das séries iniciais. As crianças aproveitaram com bastante empolgação: correram, pularam e dançaram durante todo o período da manhã.

“O desenvolvimento de atividades práticas que envolvem os alunos e os leva a desenvolver suas potencialidades”: esse foi um dos principais objetivos pensados no planejamento da Semana. No turno da tarde, os alunos do 6º aos 9ºs anos também participaram de um circuito de jogos bastante diversificado, orientado pelos professores, que ficaram responsáveis por diferentes grupos, com atividades divertidas e desafiadoras.

A “mesa partilhada”, no pátio da Escola, proporcionou aos alunos um momento de interação social e colaborativa: todos lancharam juntos, num clima de empatia e união. Cada aluno trouxe seu próprio copo, garrafinha ou caneco, pensando já na questão ambiental, evitando uso de materiais descartáveis e na menor produção de lixo. De acordo com a Supervisão, “nossa Escola prioriza o trabalho em equipe, com o planejamento participativo dos nossos projetos buscando ouvir as ideias e sugestões de todos os colegas para que o trabalho ocorra de forma coesa, leve e responsável.” Além disso, “essa semana, no calendário escolar, é muito importante para os nossos alunos, pois reforça a sua importância para uma sociedade mais consciente e igualitária.”

Pode-se, ainda, destacar a realização do “Soletrando invertido”, que faz parte de um Projeto que se estende ao longo do ano letivo; da Contação de História com teatralização; Sessão de Cinema; Desfile de fantasias e “cabelo maluco”; pintura de rosto e, para o encerramento, a tão esperada Interclasse (futebol).

Conforme a Equipe Diretiva e Pedagógica do Lauro Dornelles, “reforça-se, assim, a importância desses momentos de descontração, que saem da rotina escolar, pois geram manifestações de reciprocidade e alegria entre os alunos, além de serem momentos privilegiados para o aprendizado e a criação de uma memória de afetiva em relação à Escola.”