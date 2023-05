Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários oferece Seguro Fiança. Uma facilidade na hora de alugar um imóvel

Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários agora facilita a sua vida e a da sua família.

Chegou Seguro Fiança!



Taxa de adesão referente a 10% do valor do imóvel incluindo (aluguel+IPTU+ condomínio). Esse valor pode ser pago à vista, via PIX, boleto bancário e cartão de crédito em até 12x. Valor da taxa de adesão de R$ 120,00 a R$ 230,00, dependendo do valor do imóvel.



Essa é uma oportunidade para o inquilino alugar o imóvel com a vantagem de não precisar comprovar renda e nem ter carteira assinada. E para o proprietário é a garantia de que ele poderá receber até 30x mais, se caso o locatário não pagar o aluguel, ou deixar de realizar os reparos na entrega do imóvel (que incluem pintura, danos, etc).



Nossa Terra Negócios Imobiliários & Rurais atua no segmento de transação e efetivação de negócios rurais e imobiliários e busca inovar através de parcerias e apresentar aos seus clientes facilidades na hora de comprar ou alugar seu imóvel ou propriedade rural.

Nossa Terra Negócios Rurais & Imobiliários, excelência e garantia de sonhos realizados!

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 480.

Telefone/ Whatsapp: 2026 – 0807

Site: www.nossaterra.net.br

Facebook: Nossa Terra Negócios Imobiliários

Instagram: @nossaterra.negocios

Aline Menezes