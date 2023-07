Novo presidente da AUFAMISMA diz que é preciso acolher e cuidar as pessoas com sofrimento mental

A quantidade de pessoas que enfrentam algum transtorno de saúde mental e precisam de ajuda, tanto no que diz respeito a acolhimento como tratamento propriamente dito, requer que tantos os serviços da Rede e ainda de uma instituição dedicada, especialmente para isso. A Associação de Familiares, Militantes e Amigos do Serviço de Saúde Mental de Alegrete, que tem 25 anos, realiza um trabalho importante no Município. Recentemente, a entidade elegeu sua nova diretoria que tem como presidente Felipe Gerúntio, vice Norma Gerúntio, secretária Nádia Mileto e tesoureiro Deri Martins. O trabalho dessa Associação é acompanhar de perto os serviços da rede do Município em relação a pessoas portadoras de algum problema.

O novo presidente da AUFAMISMA, Felipe Gerúntio, comenta que todos precisam estar atentos aos que sofrem, porque normalmente são pessoas mais fragilizadas e requerem atenção de profissionais especializados, ação medicamentosa e muito mais do que isso – respeito e acolhimento, atesta. Ele sempre esteve envolvido em atividades e apoio à psicóloga, Nádia Mileto, que presidiu a entidade e integra o Serviço de Saúde Mental de Alegrete.

Ele diz que a entidade trabalha para garantir a qualidade do atendimento dos serviços da Rede Pública de Saúde, fortalecer as práticas integrativas em serviços da rede que ajudam no tratamento de quem sofre com algum transtorno mental, melhorar a estrutura física. A psicóloga Nádia Mileto informa que atualmente existem 20 leitos e que solicitaram mais 10 para que possam separar os pacientes dependentes químicos dos que tem outros transtornos. Outro assunto é de que as pessoas que dirigem os serviços de saúde de Alegrete sejam técnicos, como foi acertado na Conferência de Saúde. Uma casa de acolhimento para dependentes químicos e o CAPS AD 24h é outro objetivo que vai ser buscado pela AUFAMISMA.