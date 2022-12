O movimento das ruas ainda não reflete o aumento de vendas para o Natal

O movimento nas principais ruas de comércio de Alegrete é intenso, mas isso, conforme alguns lojistas, nem sempre se reflete em vendas. Esta semana, as lojas estã abertas até as 19h 48min. E no próximo domingo vão abrir à tarde.

A partir de segunda- feira (19) o comércio vai abrir até às 20h 30min.

Isso vai ser recompensado com as folgas no Carnaval informou, Elaine Muller, presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete.

Algumas empresas de Rede estão oferecendo crédito extendido com até 100 dias para o início do primeiro pagamento e facilitar as vendas. Nestas, dizem que o movimento é um pouco maior e bem melhor que o mesmo período do ano passado.

Mas no geral, o comércio ainda não deu aquele boom de vendas para o Natal. Os empresários aguardam um maior movimento e aumento de vendas na próxima semana, última antes do dia 25 de dezembro.

Loja de confecções

Alguns já se antecipam nas compras de presentes, como Maria de Fátima Moura Rodrigues, que preferiu roupas ao filho e neta.

Fátima Rodrigues com os presentes de Natal

A família de Simone Morales foi junto às compras. Eles já garantiram os presentes, uma semana antes, para evitar aglomerações de última hora.

Simone Morales e família

Outro que foi às compras foi o eletricista Patrick Gonçalves. Eles compraram roupas aos filhos e estão só à espera do Natal.