Concerto inédito da Banda de música do 10º B Log no CTG Farroupilha marcou os 50 anos da unidade militar

A Banda de Música do 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou um concerto musical no Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha, como parte das comemorações pelo Jubileu de Ouro do 10º B Log.

Foram tocadas canções de um repertório variado, incluindo clássicos nacionais e internacionais, música popular brasileira e música gaúcha, com a interpretação de artistas locais e do 2º Ten Freitas e coreografia do Ballet Ballerina e Invernada Artística do CTG Farroupilha.

Abrilhantaram o evento o Gen Bda Rovian Alexandre Janjar, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, “Brigada Charrua”, o Vice-Prefeito de Alegrete Jesse dos Santos Trindade, Comandantes das Organizações Militares das cidades de Alegrete, Uruguaiana e Quaraí, além de um diversificado público, a família militar, além de vários segmentos da sociedade alegretense que prestigiaram o evento com grande presença.

Fotos: 10º B Log