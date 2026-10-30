Observador técnico do Athletico Paranaense visita Alegrete e acompanha jovens talentos do futsal

A busca por novos talentos do esporte levou o observador técnico e descobridor de atletas do Athletico Paranaense, Luan Gomes, a Alegrete na última quarta-feira (28). Em viagem pela região, o profissional também esteve em Itaqui e São Borja, na terça-feira.

30 de outubro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Esporte, Notícias, Política, Saúde 0

Em Alegrete, a visita foi acompanhada de perto por jovens atletas de dois projetos esportivos do município. A convite do treinador e ex-atleta profissional Rodrigo Gasolina, Luan acompanhou um treinamento da RG Futsal, realizado na AABB, com as categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-14.

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Conforme Gasolina, o observador já vem monitorando alguns atletas e a visita teve como objetivo avançar nas tratativas para uma possível oportunidade de encaminhamento de jogadores de Alegrete para outros clubes.

Na sequência, Luan também esteve no Ginásio Darcisão, onde acompanhou um treino da Eliseos Futsal, observando os meninos das categorias Sub-5, Sub-7 e Sub-11.

Durante a visita, o técnico Eliseo conversou com o profissional sobre a formação de atletas e destacou a carência existente no processo de preparação de jovens jogadores para o futebol de campo. Dedicado ao trabalho com o futsal, Eliseo ressaltou a importância da oportunidade como uma vitrine para que os jovens talentos possam ser observados e, futuramente, conquistar uma chance de integrar um clube de futebol.

A passagem do observador técnico por Alegrete representa uma oportunidade importante para os projetos esportivos locais e, principalmente, para os jovens atletas que sonham em seguir carreira no futebol. A aproximação com clubes de expressão nacional pode abrir portas e valorizar o trabalho de formação desenvolvido no município.

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