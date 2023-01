Odacir Hautter é o melhor brasileiro na Maratona de Reyes na Argentina

Share on Email

Em segundo lugar, completando uma excelente corrida, ficou Martín Méndez de Concórdia e depois, fechando o pódio dos três primeiros, Dylan Van der Hock, também de Concórdia.

O vianense Odacir Rocha Hautter foi o melhor brasileiro na prova. Com o tempo de 34min17seg. Na posição 14 na classificação geral, ele faturou o 3º lugar na categoria 35/39 anos.

“Foi minha primeira participação e consegui um terceiro lugar na categoria. Objetivo pra 2024 é ir novamente, pra melhorar está marca. Essa corrida lá é como se fosse nossa São Silvestre de São Paulo. A largada foi ás 21h, devido ao calor muito intenso. Estou muito contente com o resultado”, destacou o atleta.

Na categoria feminina, a primeira a chegar foi Chiara Mainetti (Mercedes, Buenos Aires). Rosa Godoy (Río Cuarto, Córdoba) e Lorena Cuello (General Alvear, Mendoza), formaram o pódio entre as mulheres.

Daniel Ortiz chegou com sua rápida cadeira de rodas em primeiro lugar na categoria de atletas especiais com deficiência, obtendo uma nova vitória em sua longa carreira na mais bela maratona do país.

Tanto na largada quanto na chegada, os atletas foram acompanhados pelo Prefeito Enrique Cresto; o Secretário de Esportes da Província, José Gómez; Senador Provincial Armando Gay; o secretário de Esportes, Marcelo Cresto; o coordenador geral da maratona, Marcelo Flores; vereadores e vereadores e funcionários do gabinete municipal, entre outras autoridades.

Fotos: reprodução