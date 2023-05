Oficina de criação oral vai movimentar a cena cultural pré- Feira do Livro

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em parceria com o Sesc/RS e o Projeto de Extensão Leitura em Todos os Sentidos, promovem a Oficina de Cordel, Embolada, Repente e Rap. O evento gratuito acontecerá na Unipampa, entre os dias 15 e 19 de maio, das 19h às 21h.

O objetivo da iniciativa é aprofundar o entendimento sobre os processos criativos e teóricos relacionados ao tema, a partir da oralidade, leitura e escrita. Dessa forma, contribui-se com as ações pré-Feira do Livro. As inscrições podem ser realizadas através do site: www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra/.

A oficina contará com a apresentação e produção de Clécio Rimas, poeta popular e artista-educador com mais de 20 anos de trajetória na área cultural. Os participantes terão atividades que contemplam uma abordagem moderna e interativa sobre os aspectos relacionados à criação literária nas diferentes formas de poesia metrificada, como as quadras, sextilhas, septilhas, oitavas e décimas.

Além disso, serão exploradas técnicas inéditas para criação de repentes, interpretação, elaboração e declamação de cordéis, da poética musical e verbal característica das emboladas, e a relação desses gêneros brasileiros com o rap.

A 41° Feira do Livro acontecerá entre os dias 08 e 13 de agosto, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Com a realização da Oficina de Cordel, Embolada, Repente e Rap, espera-se ampliar o conhecimento sobre a literatura brasileira e suas diversas formas de expressão, incentivando a leitura e a criação literária.