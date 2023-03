ONG Amoras fala sobre violência doméstica para uma igreja lotada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma semana de intensas e variadas atividades, assim está sendo realizada a 24ª Semana Municipal da Mulher que envolve vários segmentos da cidade.

Na noite do dia 9, o salão principal da Igreja do Evangelho Quadrangular ficou repleto de mulheres. Todas, como de costume, em oração junto com a pastora Lucimar Bastos, neste dia especial em homenagem às mulheres. Na ocasião, também, ouviram integrantes da ONG Amoras.

Parte de teto cai durante festa em casa noturna de Alegrete

ONG Amoras na Igreja do Evangelho Quadrangular

Evelise Leonardi e Letícia Gindri falaram para uma plateia atenta sobre violência doméstica, situção ainda bem recorrente em Alegrete.

O município tem uma rede de apoio as mulheres que sofreram qualquer tipo de violência doméstica como CREAS, CRAS, ONGs, Brigada Militar Polícia Civil.