OPPA exige cumprimento de lei que regulamenta o horário para o trânsito de carroças

O encontro foi na manhã desta terça-feira (07), quando foi entregue um documento solicitando o apoio do Legislativo “para que fiscalize o cumprimento de leis já existentes”.

No documento, a ONG aponta a lei que regulamenta o trânsito de animais de tração no ambiente urbano, ressaltando que até o momento não foi cumprida em sua integralidade: “apenas parte dos condutores está regulamentada com a devida placa nas carroças e não há fiscalização e notificação dos que descumprem a lei”.

A O.P.A.A. também alerta que não há clareza quanto à Secretaria que deve ser acionada nas denúncias de maus tratos, plantões e recolhimento de animais feridos. “O Canil Municipal está há vários meses sem contato telefônico”, aponta o documento.

A entidade também reclama que a lista de castrações no Canil não fica aberta para quem preenche todos os requisitos, com um limite que não atende a demanda, o que “impossibilita uma visão real da situação”.

– No documento, constam as demandas que mais afligem a sociedade e confiamos que esta Casa saberá tomar providências, dentro de suas atribuições constitucionais, confia a presidente Nara Leite.

O presidente Luciano assegurou que serão dados os encaminhamentos pertinentes e que o importante tema será mais uma vez discutido pelo conjunto de vereadores da Casa, assegurando que haverá fiscalização das ações que estão sendo tomadas e das que não estão, em contrariedade ao que determinam as leis.