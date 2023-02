Redução de R$ 0,40 no preço do diesel nas distribuidoras a partir desta quarta

Com a variação de preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, chamado de diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a Petrobras.

O diesel comprado por motoristas nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura de 90% desse diesel A, vendido pela Petrobras, com 10% de biodiesel.

A empresa estima que a parcela do preço cobrado por ela no valor final pago pelos motoristas passará a ser de R$ 3,69 por litro.

O valor de venda às distribuidoras tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, argumenta a estatal.

“A companhia, na formação de preços de derivados de petróleo e gás natural no mercado interno, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, finalizou.

Em Alegrete, de acordo com a pesquisa realizada pelo Procon no último dia do mês de janeiro, o óleo diesel comum estava com o preço médio entre R$ 6,14 e R$ 6,54. No óleo diesel S10, o preço médio oscilou entre R$ 6,29 e R$ 6,79. A tendência é que nos próximos dias o preço reduza nas bombas para a faixa dos Cinco Reais.