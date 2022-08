Os eventos farroupilhas estão chegando: saiba o que é necessário para deixar o cavalo apto a transitar

A chegada da chama, prevista para o dia 13 de setembro em nosso Município, e o desfile do dia 20, deverá mobilizar um número considerável de cavalarianos, visto que, nos últimos dois anos, ficamos impossibilitados, em decorrência do período crítico da pandemia da Covid-19.

Mas é importante salientar que, conforme a legislação vigente, para o trânsito de equinos, deve ser emitida a Guia de Trânsito Animal (GTA), a qual deve compreender o exame negativo para Anemia Infecciosa Equina (AIE), Mormo e Influenza Equina (IE); emitido por laboratório credenciado ao MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A Reportagem do PAT contatou o Augusto Flores da Cunha Scheeren, coordenador da Inspetoria Veterinária, o qual forneceu informações a respeito da fiscalização na chegada da chama no dia 13. Augusto comentou que a vistoria em relação à GTA e os exames necessários será feita no momento do evento, em um ponto fixo ainda a ser definido. Além disso, o coordenador da Inspetoria Veterinária falou sobre o custo dos exames necessários para o trânsito de equinos. Segundo ele, os valores gastos giram em torno de R$ 120,00 / R$ 130,00.

A reportagem do PAT também entrou em contato com a vereadora e veterinária, Dileusa Alves, que destacou a importância de os cavalarianos carregarem consigo a Guia de Trânsito Animal com os exames devidamente realizados e negativos. Ademais, a vereadora explicou que é essencial que os exames nos cavalos sejam feitos com 15 dias de antecedência ao evento previsto, para evitar atrasos e possam ser devidamente analisados pelo laboratório credenciado ao MAPA. Por fim, ela reiterou que é indispensável que os cavalarianos estejam inscritos na Inspetoria Veterinária. Caso contrário, não poderão participar da chegada da Chama Crioula e do Desfile de 20 de setembro.