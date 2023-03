Chuvas e ventos fortes de ontem à noite destelharam casa e deixaram bairros sem luz

Devido ao forte vento que atingiu mais de 70km/h, em Alegrete, uma residência foi destelhada no bairro Vera Cruz. Segundo o Diretor da defesa Civil, Renato Grande, por volta das 20h, eles receberam um chamado de que uma família precisava de auxílio. No endereço, foi constatado que o telhado da residência tinha voado com o forte vento, porém, felizmente ninguém se feriu.

Os vizinhos já estavam auxiliando os moradores atingidos colocando as telhas no lugar, entregamos 10 metros de lona e nesta quinta-feira(30), iremos retornar para verificar a situação, se vão necessitar de apoio com a reconstrução do imóvel ou auxílio com outras demandas”- pontuou.

Não há ainda informações se houve danos no interior do município. O volume de chuva não foi grande, cerca de 20mm, podendo variar conforme o ponto da cidade. Muitos pontos cidade ficaram sem energia em razão dos fortes ventos que danificaram a rede elétrica. Parte do bairro progresso e centro, entre outros pontos, ficaram quase 3 horas sem energia. Ao ser questinado sobre a ação do vento e o quanto atingiu, Renato Grande destacou: infelizmente não dispomos de aparelho que verifica a velocidade. Nos sites que constam velocidade não visualizei nenhuma informando um grau elevado. Somente o aviso de SMS da Defesa Civil Estadual alertando que poderia ter ventos de até 70km/h”.

Já os Bombeiros não receberam nenhum chamado. A Defesa Civil de Alegrete, esteve de alerta e de plantão durante toda ocorrência de ventos fortes. Desde a entrada do El Nino, alertas metereológicos ressaltam a possibilidade de tempestades, inundações e enchentes no Sul do País. Para esta quinta e sexta-feira, em Alegrete, a previsão é de chuva, cerca de 20mm por dia, já no dia 1º, o tempo muda e o sol reaparece, contudo, a temperatura mínima fiica em 12ºC.