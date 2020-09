O promotor de Justiça Rodrigo Zilio, que coordena o Gabinete Eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, falou, em entrevista, nesta sexta-feira (25), sobre o início da campanha de candidatos a prefeito e a vereador no pleito de 2020. O próximo domingo (27) marca o começo da propaganda eleitoral, inclusive na internet.