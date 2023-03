Parada em frente à Unipampa foi retirada e terá ponto de ônibus hi-tech

Na última quarta-feira (22), a parada de ônibus em frente à Unipampa foi retirada do local. Tão logo colaboradores da prefeitura efetuaram o serviço, inúmeras ligações para a redação do PAT. Usuários do transporte coletivo reclamavam insistentemente.

– As crianças tão ficando na sombra do poste, não tem mais parada aqui.

– A gente já não tinha onde sentar para esperar o ônibus, agora nem parada tem mais aqui.

– Não tem aviso, tiraram a parada daqui, a gente tá no sol. Um descaso com os usuários de ônibus. A Zona Leste pede respeito.

Essas foram algumas das reclamações que chegaram até a redação. A reportagem foi até o local para ver de perto a situação. Passava das 13h30min, e não havia ninguém à espera do coletivo. Em conversa com alguns pedestres que transitavam pelo local, foi constatado que usuários não sabiam o motivo da retirada da estrutura.

Em contato com o secretário de segurança e mobilidade Daniel Rosso, ele justificou a retirada. No local segundo Rosso, será implantada uma parada hi-tech, o ponto terá uma maior comodidade para o usuário esperar o coletivo, ponto com iluminação noturna e com tomadas de energia.

O passageiro terá um ponto mais moderno, assegura o secretário, que não confirmou o prazo para nova instalação na Tiaraju. Além dessa parada hi-tech, o município receberá outra até o final de abril.

No entanto, Rosso está avaliando o novo local e garante que a ideia é ir implantando em mais locais, gradativamente.