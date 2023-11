Patram apreende traíras pescadas durante a piracema

A ocorrência aconteceu em meio ao período de piracema, que começou no dia primeiro de outubro. Durante a piracema, a pesca é proibida em determinadas áreas para proteger a reprodução das espécies.

A ação da PATRAM teve como foco coibir a pesca predatória e ilegal que ocorre durante esse período sensível para os peixes. A prática da pesca predatória durante a piracema é uma violação às normas ambientais estabelecidas para proteger as espécies durante seu período reprodutivo.

Os peixes apreendidos passaram por um processo de avaliação realizado por uma bióloga, que identificou as espécies e confirmou que estavam impróprios para o consumo. Eles não atendiam às condições sanitárias adequadas para serem consumidos, o que representa um risco para a saúde pública.

De acordo com as normas estabelecidas pela Instrução Normativa do IBAMA nº 193/2008, o período de defeso na bacia do rio Uruguai vai de 1 de outubro a 31 de janeiro. Durante esse período, a pesca é proibida em várias áreas, incluindo lagoas marginais e trechos próximos a barragens de usinas hidrelétricas. A pesca com determinados acessórios e em certas condições também é restrita para proteger as espécies durante a reprodução.

É importante destacar que a prática da pesca para consumo próprio durante o período de defeso é diferenciada da pesca para doação ou venda. No entanto, qualquer atividade de pesca durante esse período deve ser realizada estritamente dentro dos limites estabelecidos pela legislação, visando a preservação das espécies e a sustentabilidade dos recursos naturais.

Os peixes apreendidos foram devidamente documentados e entregues a uma empresa responsável pela sua destruição, garantindo que não representem mais uma ameaça ao ecossistema local. A PATRAM continuará vigilante para coibir atividades ilegais e proteger a fauna aquática durante o período de piracema, assegurando a preservação das espécies e a qualidade ambiental da região do Rio Uruguai.

O que é permitido:

O Artigo 6° dessa normativa esclarece as exceções à proibição imposta pelo Artigo 2°. Primeiramente, a pesca de caráter científico é permitida, desde que devidamente autorizada pelo IBAMA. Além disso, tanto a pesca profissional quanto a amadora são autorizadas, seja em terra firme ou a bordo de embarcações, utilizando-se de instrumentos específicos: linha de mão ou vara, ou linha e anzol. Cada pescador está restrito ao uso de apenas um desses equipamentos.

Importante mencionar que a pesca embarcada, no entanto, só é permitida se realizada em embarcações não motorizadas. As regras estabelecidas no Artigo 6° não se aplicam aos dispositivos presentes nos Artigos 3° e 4° da mesma Instrução Normativa. É fundamental observar que aparelhos, petrechos e métodos não mencionados na normativa são considerados de uso proibido.

Adicionalmente, o Artigo 7° estabelece limites durante o período de defeso, permitindo que pescadores profissionais, amadores e aqueles dispensados de licença capturem e transportem até cinco quilos (5 kg) de peixes, conforme fiscalização. É crucial que o pescado esteja intacto para uma avaliação precisa durante a fiscalização.

No que diz respeito ao transporte, o Artigo 8° determina que o produto da pesca proveniente de áreas com defeso específico deve ser acompanhado de comprovação de origem. Essa comprovação pode ser feita de diversas maneiras: por meio da nota do produtor, para pescadores profissionais; da guia de transporte emitida pelo órgão estadual de origem do pescado, para pescadores amadores; ou pelo pescado lacrado e com certificação sanitária, no caso da indústria pesqueira. A ausência desses documentos pode resultar na apreensão do pescado e dos equipamentos utilizados na pesca.

Dessa forma, as normativas estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente visam não apenas preservar a biodiversidade aquática, mas também garantir a sustentabilidade da atividade pesqueira no Brasil. É responsabilidade de todos os envolvidos na pesca respeitar e seguir rigorosamente essas regulamentações, contribuindo para a conservação dos recursos naturais do país.