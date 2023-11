Chuvas intensas em Alegrete causam transtornos nas estradas do interior

Na estrada do Silvestre, passando o CTG Querência Charrua, nas proximidades da propriedade do ex-prefeito Adão Faraco, cedeu e está obstruída. A Guarda Municipal está sinalizando o local para evitar acidentes.Além disso, foram identificados pontos de acumulação de água na pista da localidade do Angico.

Comunidade Católica testemunhou o ordenamento do diácono Rafael

A Secretaria de Agricultura está empenhada em realizar os reparos necessários nas estradas do interior, mobilizando equipes para executar as devidas manutenções. No entanto, as atividades são suspensas durante as chuvas, uma vez que as equipes não podem aplicar cascalho e usar máquinas nas estradas encharcadas. Apesar dos desafios, o Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, declarou que dez equipes estão trabalhando incansavelmente na manutenção no interior de Alegrete, empregando patrolas e retroescavadeiras.

Adeus a um visionário: morre o engenheiro agrônomo Alfeu Dorneles, referência na pecuária e agricultura de Alegrete

O fenômeno El Niño, que impacta o clima no Brasil, tem contribuído para a intensificação das precipitações. Esse fenômeno ocorre devido ao aumento da temperatura da água na superfície do Oceano Pacífico, o que facilita a evaporação e resulta na formação de uma quantidade significativa de nuvens carregadas. No Oceano Pacífico, as chuvas são frequentes durante o El Niño, mas essa mesma massa de ar quente e seco desce sobre o norte da América do Sul, inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, reduzindo as chuvas em partes do Norte e Nordeste do Brasil.

Reminiscência Farrapa| Origem dos termos Chimangos e Maragatos

Por outro lado, na Região Sul, o El Niño aumenta a probabilidade de chuvas acima da média. Isso ocorre devido à influência na circulação dos ventos em grande escala, que age como uma barreira, impedindo que as frentes frias que avançam pelo Hemisfério Sul alcancem o país.

Fotos: Leandro Meneghetti e reprodução