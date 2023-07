PIX é 120 vezes mais utilizado que as cédulas de dinheiro atualmente

Lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central (BC), o Pix, quase três anos depois, já é usado pela maior parte dos consumidores brasileiros. Pesquisa revelada pela FEBRABAN aponta que o uso do recurso Pix é 120 vezes maior que a circulação de cédulas de dinheiro no país.

De acordo com a pesquisa, 66% dos entrevistados substituíram os pagamentos em dinheiro por pagamentos Pix. O sistema é visto pelos consumidores como um meio de pagamento de alta conveniência e flexibilidade. O meio de pagamento instantâneo está substituindo o cartão de débito e dinheiro devido à facilidade de uso e instabilidade da transação.

O número diário de transações Pix bateu recorde por dois dias seguidos neste mês de julho, segundo informações divulgadas pelo Banco Central. O gerente da agência do Banco do Brasil Gustavo Zequinati, informou à redação do PAT que o número de usuários de Pix cresceu de maneira significativa.” A população prefere o acesso rápido a QR-Code em vez de andar com notas de dinheiro na carteira, afirmou o gerente.

Por fim, ele referendou que a tendência com o passar dos anos, é a diminuição da circulação de notas de dinheiro. As pessoas de maior idade terão que atualizar-se a essa nova tendência da econômia mundial.

Fotos: reprodução