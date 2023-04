Na hora de disputar uma vaga os ‘gordinhos’ perdem pontos?

Não importa a qualificação. As explicações variam: “Você não se encaixa no perfil que procuramos” ou ainda “Sinto muito, a vaga já foi preenchida”.

Mas a verdade é que a resposta verdadeira seria: “desculpe, mas não contratamos quem está um pouco acima do peso.

Essa introdução se deve em razão de um relato feito ao PAT por uma alegretense, nesta semana. Para evitar mais constrangimentos e possíveis represálias, ela pediu para não ser identificada, contudo, falou com a reportagem sobre um fato que a deixou muito incomodada e abalada psicologicamente.

A jovem iniciou a fala acrescentando que tem um currículo que a capacita para ter inúmeras oportunidades no mercado de trabalho, inclusive em cargos com uma certa relevância, entretanto, passou por uma situação muito constrangedora ao se apresentar para uma entrevista, em uma empresa no Município.

“Eu sei que o meu currículo é muito bom e tem referências importantes e o primeiro contato por telefone, me deixou muito animada para a vaga na empresa. Porém, assim que eu cheguei no endereço, mesmo com a roupa adequada, no horário correto e toda a minha qualificação, recebi um sonoro não. A oportunidade que eu quase não dormi ansiosa esperando ser a mais correta, foi “negada” por eu ser uma pessoa acima do peso. E como eu sei disso? O que eles não contavam é que uma das pessoas que já atua na empresa, me conhece e ouviu quando o responsável pela contratação falou que eu seria a pessoa correta, a mais indicada, contudo, não correspondia para a vaga devido a minha aparência. Meu perfil não se encaixa no que a empresa procura. Isso chega a ser desumano”- pondera.

A alegretense chegou a falar que o fato de estar acima do peso, o que pode ser uma barreira para muitos, jamais iria deixá-la menos produtiva ou capaz para exercer a sua função.

Mas nem tudo está perdido. Ainda existem muitas empresas mais preocupadas com o conhecimento técnico do funcionário, mesmo que ele seja gordinho, cita.

A gordofobia pode-se entender como a discriminação contra um indivíduo por conta do seu peso, e essa forma de preconceito também não é nova.

No Brasil, não existe lei específica para punir quem pratica gordofobia. Entretanto, a Constituição Federal tem como princípios fundamentais proteger a dignidade de qualquer pessoa.