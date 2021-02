Pedreiro abandona obra e deixa no local todo material de trabalho

Compartilhe















Um fato pouco comum foi registrado na Delegacia de Polícia na última quarta-feira(10). Um homem 60 anos disse aos policiais que em janeiro contratou um pedreiro, mas o trabalhador desapareceu e, por mais que o contratante tenha tentado localizá-lo, até o momento, não conseguiu nenhuma informação que pudesse esclarecer o sumiço do pedreiro. Ele afirma que o trabalhador esteve por 30 dias de forma regular em sua residência, onde trabalhou no serviço contratado, porém, não mais retornou deixando no local parte de seu material. São ferramentas manuais: marreta, ponteiro, pá, carro de mão, colher de pedreiro, nível, balde, entre outros. O idoso ressaltou que o pedreiro também acertou um serviço com o seu vizinho e deixou a betoneira. Além de que o pedreiro teria cerca de 25% da quantia orçada para receber. O trabalho foi realizado em uma residência na região central de Alegrete.