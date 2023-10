Jornada Diocesana da Juventude reuniu 800 jovens para missões em Alegrete

No dia 1º de outubro, aconteceu a 18ª Jornada Diocesana da Juventude em Alegrete, sob o tema “Com o coração ardente, a juventude cuida da vida”. O evento contou com a presença de aproximadamente 800 jovens católicos de toda a região, reunidos para um dia de reflexão e atividades inspiradoras.

O Padre Pedro Navarro, responsável pela organização do evento, expressou sua gratidão pela dedicação da paróquia em acolher os jovens, afirmando que “foi lindo, a nossa paróquia fez o melhor para Deus e os nossos jovens”. A jornada teve início às 9h30min e se estendeu até as 19h, oferecendo uma programação repleta de atividades.

Durante três dias, seminaristas, diáconos, irmãs, consagrados e representantes jovens se uniram em missão. A paróquia contou com a generosidade dos paroquianos para acomodar os visitantes, tornando possível a realização desse evento de grande significado para a comunidade católica local.

As atividades da Jornada da Juventude ocorreram no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, onde foram realizadas diversas oficinas, e no Ginásio do Colégio Divino Coração, que sediou outras atividades e shows. Um dos momentos mais destacados foi a apresentação do DJ Moisés, um talentoso músico eletrônico que ganhou reconhecimento nacional em 2019, graças às suas redes sociais, especialmente no Instagram e no Spotify. Em 2022, ele conquistou o Prêmio de Melhor Artista de Música Eletrônica, concedido pela TV Século XXI, na renomada competição Troféu Louvemos o Senhor. Essa categoria foi introduzida pela primeira vez na premiação, e o DJ Moisés foi escolhido pelo júri técnico.

Na sexta-feira que antecedeu a jornada, muitos jovens já estavam na cidade, envolvidos em atividades de missão, visitando escolas e instituições. Pela manhã, eles passaram pela APAE, Escola Demétrio Ribeiro e Escola Eduardo Vargas, enquanto à tarde, continuaram suas visitas, incluindo uma passagem pelo hospital Santa Casa.

A 18ª Jornada Diocesana da Juventude em Alegrete representou um importante momento de união, reflexão e ação para os jovens católicos da região, demonstrando seu compromisso com os valores e a fé que os guiam em suas vidas.