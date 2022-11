PetDay, a festa dos bichos, será dia 6 de novembro no Parque dos Patinhos

Share on Email

No próximo dia 6 de novembro, a partir das 15h, acontece no Parque Rui Ramos, o Pet Day.

O evento vai contar com venda de pastéis, bebidas, camisetas da Ong e o agito será por conta de: Bruno Souza, Hemerson Mendonça e Os Cumpadi.

Alegrete tem se destacado com a crescente opção de empresas que prestam serviços aos pets, pela demanda devido ao número expressivo de animais, gatos, cães, entre outros.

O Pet Day é uma das novidades da Rádio Nativa, Portal Alegrete Tudo e da Ong Oppa neste ano de 2022.

O público poderá conferir a exposição e comercialização de produtos pet, além disso, terá o desfile pet, que acontecerá as 17h com a participação de muitos animais.

Entre os destaques, uma ação de conscientização sobre posse responsável, por meio da adoção. As pessoas poderão sair do Parque com mais um mascote ou adquirir o seu primeiro “amiguinho”.

Inscrições e mais detalhes para participar do desfile pet entre em contato com a Ong Oppa – (55) 98421-1239 ou 3421-1343 e concorra a vários prêmios, além de 1 ano de ração grátis!

A mateada também inclui erva mate Taura gratuita e sorteio de vários brindes.

A recomendação é para que todos mantenham seus pets seguros na coleira, e se necessário, focinheira para os animais de grande porte. A coleira mantém seu cachorro mais perto, e assim você pode cuidar melhor dele, prevenindo acidentes. Todos estão convidados para este evento, com seus cães, gatos e demais pets.