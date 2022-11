MP encerrou oitiva de envolvidos com próteses vencidas em hospitais gaúchos

O trabalho do MP na investigação de venda próteses vencidas ou reaproveitadas, na operação Titanium, que iniciou na semana passada no RS e aqui foi realizada na Santa Casa de Alegrete, concluiu oitivas no Estado.

A assessoria de imprensa do MP informou que, no dia 31, encerrou a coletas de dados dos depoimentos e com isso, mais alguns aparelhos telefônicos foram apreendidos. A investigação segue no MPRS juntamente com a apuração das informações nos aparelhos e documentos apreendidos.

A operação Titanium do Ministério Público do RS, investiga hospitais gaúchos que estariam usando próteses vencidas ou reprocessadas em pacientes que precisam destes materiais de saúde.

Operação Titanium apreende materail de próteses

O MP desarticulou um esquema de venda de próteses ortopédicas vencidas para hospitais do Rio Grande do Sul. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 10 endereços de Alegrete, Alvorada, Porto Alegre, Guaíba e Cachoeirinha. Além disso, fiscais da Secretaria da Saúde fiscalizam simultaneamente 13 hospitais de Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Alegrete, São Gabriel, Viamão, Campo Bom e São Jerônimo.

O promotor Alcindo Bastos, da Promotoria de Justiça Especializada e do Consumidor, de Porto Alegre, permaneceu dois dias em Alegrete ouvindo, na sede do MP, o casal onde foram encontradas as próteses e vários outros materiais de saúde vencidos em uma casa no interior de Alegrete. A oitiva ouviu testemunhas e o servidor da Santa de Casa que denunciou as irregularidades dos materiais à Coordenadoria de Saúde e depois o fato chegou ao Ministério Público.