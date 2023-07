Piloto de Alegrete bate recorde em prova de arrancada em Itaqui

Share on Email

No último domingo (23), Alegrete brilhou na Arrancada Cidade de Itaqui. O evento reuniu pilotos da região na pista Carro e Cia. O piloto alegretense João Oswaldo Iarto, bateu um record histórico, com a primeira moto 150 4mm (sem curso), a entrar na casa dos 7 segundos nos 201 metros. A moto é do assisense Adiel Fraga, ambos proprietários da pista de arrancada Race Park em Alegrete.

A moto é preparada por Lúcio Pilar da Oficina Brião Preparações, da cidade de Uruguaiana, além de 1° na categoria 4mm, Iarto da equipe Brião trouxe para casa vários troféus.

“Foi a primeira prova da moto de configurações novas no motor, com potencial para baixar muito mais ainda”, explica o piloto.

Além do título de campeão na categoria 150cc 4mm, os pilotos de Alegrete venceram na 100kg até 300cc, vice-campeão até 300cc, moto de rua e um 2° lugar na 70mm moto de rua. No feminino, a equipe

conquistou um 3° lugar.

O próximo desafio de arrancada será no dia 6 de agosto na cidade de Uruguaiana na pista IMBAA eventos e no dia 27 de agosto, a cidade de Alegrete sedia mais uma grande arrancada de motos na pista do Race Park.

Fotos: reprodução