Piloto e carona sofrem fraturas em acidente; motorista avançou a preferencial e atingiu a moto

Na manhã desta sexta-feira, 16, um acidente envolvendo uma moto Honda e um Fiesta deixou duas pessoas feridas. O motociclista, de 43 anos, sofreu uma fratura no pé esquerdo, enquanto o carona também teve uma fratura em um membro inferior, de acordo com informações da Brigada Militar.

A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Albino Severo e Hugo Giacomoni,no bairro Promorar. Segundo relato, o piloto da moto estava subindo a rua Albino Severo quando a condutora do Fiesta avançou a preferencial. A mulher, de 36 anos, alegou aos policiais militares que um cão estava próximo à roda do veículo e, ao chegar no cruzamento, não visualizou a moto.

Logo após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Familiares do piloto informaram que eles estavam a caminho do trabalho, pois estão atuando em uma obra.

A Brigada Militar também foi chamada e compareceu ao local do ocorrido. Ambos os veículos envolvidos no acidente ficaram danificados.