Com início do período chuvoso, Defesa Civil já se prepara para ocorrências

A atuação de um ciclone extratropical fez com que os volumes de chuva em diferentes regiões do Rio Grande do Sul superassem os 100mm em 24 horas. Além de temporais, o fenômeno provoca ventos fortes, com rajadas de até 100 km/h.

A reportagem do PAT entrou em contato com a Defesa Civil no município, embora a Fronteira Oeste não tenha sido afetada, para saber do que o órgão está preparando em caso de confirmações do El Niño neste inverno, com volumes altos de chuvas e consequentemente as cheias do Ibirapuitã.

Com o início da estação chuvosa, a Defesa Civil, já está trabalhando em planejamentos e ações para atender a população e monitora zonas mais vulneráveis. Renato Grande, coordenador municipal e diretor da Defesa Civil , explica que, apesar de existir o alerta, esta não é a estação que pode causar mais calamidades. “A Defesa Civil, na verdade, está preparada para qualquer período de chuva ou de seca”, destaca.

O site da prefeitura, disponibiliza um espaço para a Defesa Civil, onde consta vários cartões informativos de como agir em diversos desastres, formas de prevenção e como minimizar danos.

“Estamos com um projeto em andamento juntamente com a UNIPAMPA – Campus Alegrete no curso de Engenharia de Software, para o desenvolvimento de um site para a Defesa Civil de Alegrete, a fim de levar maiores informações para a população e imprensa; termos um banco de dados digital; instruções práticas com imagens e vídeos de como agir antes, durante e após os desastres; montarmos um sistema de alertas local e demais funcionalidades que seja disponibilizado pela tecnologia atual”, explica o especialista.



Segundo Renato Grande, hoje existem formas da população receber alertas da Defesa Civil Estadual e Federal, uma através de envio de SMS para o número 40199 informando o seu CEP; outra pelo Whatsapp pelo número 61 20344611 enviando um “oi” e posteriormente interagindo com a inteligência artificial indicar o local que reside.



Contudo, a Defesa Civil Municipal está com o plano de contingência atualizado e bem como as áreas de riscos mapeadas. Há a disponibilidade de distribuição de lonas e caso seja necessário poderão ser utilizados abrigos.

A autarquia está buscando em parceria com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social a criação de um banco de móveis, para que cidadãos e empresas possam doar móveis usados em boas condições ou novos que irão ser encaminhados para a população vítima de desastres.

Em tempo, o município está com a campanha do agasalho ativa, assim quem desejar pode fazer a sua doação em diversos pontos de coleta na cidade e também na Defesa Civil de Alegrete, localizada na Praça Getúlio Vargas nº 409, entrada pela rua Demétrio Ribeiro, mais informações através dos telefones (55) 992070859 ou (55) 3961 1707.

Em Alegrete, a chuva acumulada em janeiro deste ano foi de 76.4mm, no mês seguinte apenas 47.4mm. Já em março foram 181.8 mm e abril somente 7.6 mm. Dados colhidos da estação Hidrometeorológica Alegrete (código 76750000), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). Pelos dados do pluviômetro convencional de Alegrete, entre os dias 1º e 11 de junho, choveu 35.5mm no município.

Na capital dos gaúchos, em 24 horas, choveu entre 146 mm e 152 mm até às 6h desta sexta-feira. Já no município de Maquiné, um dos mais atingidos, foram 250,2 mm em um dia, segundo apontou o INMET.

Município de Maquiné Foto: Lauro Alves

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul deixa ao menos 460 mil clientes sem energia elétrica nas áreas de concessão da CEEE Grupo Equatorial (386 mil) e da RGE (74 mil). Conforme a primeira concessionária, as regiões mais afetadas pelo problema são a Metropolitana (323 mil com interrupção na energia elétrica) e Litoral Norte (54 mil).

Na quinta-feira (15), o Inmet emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para chuvas intensas na Região Metropolitana, na Serra, no Nordeste e no Centro. O aviso vale até as 15h desta sexta-feira (16) e indica o risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

De acordo com a Climatempo, ainda chove ao longo desta sexta no nordeste e leste do RS. Conforme o ciclone se afasta em direção ao oceano, a intensidade tende a diminuir, mas ainda será forte durante a manhã e grande parte da tarde.

Fotos: reprodução