Ponto facultativo do Dia do Servidor é alterado para 14 de novembro

Comemorado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público terá seu ponto facultativo deslocado pelo governo do Rio Grande do Sul neste ano.

Em Alegrete pessoas que atuam em órgãos estaduais poderão escolher não trabalhar no dia 14 de novembro. A data cai em uma segunda-feira e marca a véspera do feriado da Proclamação da República.

A Medida ocorre em razão da proximidade da celebração com o segundo turno das eleições marcada para o dia 30, um domingo. No evento que divulgou a antecipação do 13º salário, o governador Ranolfo Vieira Júnior lembrou que o adiantamento do benefício serve para que as pessoas não estejam fora da suas cidades no dia do pleito, já que muitos utilizam a folga para viajar.

Vieira relembrou que o deslocamento do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que é comemorado em 28 de outubro, que este ano é numa sexta-feira ante-véspera do pleito, tem o objetivo de evitar abstenções maiores no ano eleitoral.

O deslocamento do ponto facultativo para servidores não é novidade. Em 2016, a data também foi alterada por ocorrer na antevéspera das eleições municipais. Na época também houve transferência para 14 de novembro.

Já no ano passado, a data foi modificada para 1º de novembro, véspera de Finados. Com isso, foi possível proporcionar um feriadão ao funcionalismo, levando em conta que o dia 28 caiu em uma quinta-feira.

Foto: Eduardo Silveira