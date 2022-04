Prefeitura neutraliza invasão de área da Estação Férrea

Share on Email

Na manhã de sábado(23), a Prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura, com o apoio da Guarda Municipal fez a retirada de algumas estruturas que faziam a demarcação de “lotes” na área da Estação Ferroviária, em Alegrete.

A Prefeitura tem a concessão da área por 50 anos e é responsável pela manutenção e preservação de um dos pontos históricos da cidade.

De acordo com informações do diretor da Guarda Municipal, Ângelo Tertuliano, eles receberam a denúncia de que havia a intenção de invasão da área, por esse motivo, a ação ocorreu para neutralizar e impedir a permanência e moradia de famílias.

A Prefeitura utilizou caminhão e retroescavadeira para a retirada do material que foi colocado para fazer a divisão dos terrenos.

No local, de acordo com informações da Guarda Municipal, não havia a ocupação permanente de pessoas somente o esbulho.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, eles receberam denúncias de que o local tinha sido invadido. Foi novamente montada uma ação para retirada da estruturas que estava na área. Ainda conforme, Rivelino, a retirada foi tranquila sem incidentes.

A revitalização do local

Ano passado, em novembro, foi anunciado pela Prefeitura Municipal de Alegrete um projeto Que prevê a revitalização do local, porém, até o momento, o que se vê, é o espaço se deteriorando e as invasões por pessoas que “residem” de forma irregular no local, como “moradores de rua”, famílias indígenas e os “artistas” de rua que passam pela cidade.

O projeto doado pela arquiteta Gabriela Santa Helena e desenvolvido em conjunto com a engenheira Érica de Vargas, da Secretaria de Planejamento, prevê serviços como revisão hidráulica e elétrica da edificação, dedetização dos forros, limpeza geral, pintura, manutenção das esquadrias, troca de piso, substituição das telhas e restauração do madeiramento do telhado.

Também há informação de que a sede da Guarda Municipal será realocada na Estação Ferroviária após a restauração do prédio.