Prefeitura realiza melhorias nas condições de tráfego no trevo da RS 377 com a Avenida Tiaraju

A segurança no trânsito é um assunto que deve estar sempre em pauta, especialmente quando se trata de vias públicas de grande movimentação. A preocupação com essa questão é ainda maior quando existem pontos de risco, como é o caso do trevo da RS 377 com acesso à Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. Esse local, por muito tempo, foi alvo de acidentes graves, principalmente envolvendo caminhões carregados, o que gerava grande preocupação para a comunidade local.

As melhorias foram feitas após a autorização junto ao DAER, órgão responsável pelas rodovias estaduais. Com a realização de terraplanagem e embueiramento no local, a Secretaria de Infraestrutura conseguiu melhorar significativamente as condições de tráfego, garantindo maior segurança aos motoristas e diminuindo o risco de acidentes. Além disso, a melhoria da infraestrutura viária beneficia não apenas os motoristas de caminhões, mas também outros usuários da via.

Um dos acidentes graves foi em 15 de junho do ano passado. Durante quase 24 horas, uma grande logística teve que ser montada para a retirada dos bois que ficaram no compartimento de carga de uma carreta que tombou naquele local. O trabalho envolveu vários órgãos de segurança, além de representantes e funcionários da seguradora e do Marfrig, empresa responsável pelo transporte dos animais. Dos 38 animais transportados na carreta, infelizmente, cinco morreram no acidente. Contudo, o saldo poderia ter sido ainda pior se não fosse o trabalho conjunto e bem coordenado das equipes envolvidas na operação de resgate.

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem trabalhado para promover melhorias e investir na segurança viária em todo o município. É importante destacar a relevância dessas ações, que têm impacto direto na vida dos moradores e visitantes da cidade. O trevo da RS 377 com acesso a avenida Tiaraju é apenas um exemplo de como o trabalho da Secretaria de Infraestrutura pode fazer a diferença na vida das pessoas, garantindo mais segurança e qualidade de vida para todos.