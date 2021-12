Prefeitura recebe doação de 235 cestas básicas do grupo Grazziotin

Share on Email

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti recebeu as doações que foram entregues por Anderson Scarrone, gerente da Por Menos (Centro), Lucimar Antunes, gerente da Franco Giorgi, Luciane Oliveira, gerente da Por Menos (Av. Assis Brasil) e Perla Medeiros, gerente da Grazziotin.

“Só temos a agradecer a iniciativa e a colaboração. Destinamos estas doações a quem precisa e, de antemão, reforçamos o agradecimento de quem as receberá e terá um final de ano com outra perspectiva”, ressalta a secretária.

O Grupo Grazziotin completou 71 anos de história em maio e através do projeto Compra Solidária, no qual parte das vendas realizadas pelo grupo, foram destinadas para a aquisição de cestas básicas revertidas para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Ao todo, o Grupo Grazziotin doou 547 cestas básicas para o município. A Prefeitura de Alegrete agradece a parceria e sensibilidade do Projeto Compra Solidária e do Grupo Grazziotin.