Programa mais Médicos trará novos profissionais da área da saúde para Alegrete

O Ministério da Saúde anunciou, na última segunda-feira(19), que vai ampliar o programa “Mias Médicos”, abrindo 10 mil novas vagas na modalidade de coparticipação de estados e municípios.

A saúde municipal está sempre no centro dos debates e o número de médicos à disposição da população interfere diretamente na qualidade da saúde dos alegretense.

O edital do concurso, com as orientações para a inscrição dos profissionais já foi publicado no Diário Oficial da União. Já a portaria com as definições e critérios para os gestores locais foi publicado na ultima terça-feira(20). Segundo o Ministério da Saúde, com a expansão, o programa deverá chegar a mais de 15 mil novas vagas até o fim deste ano completando o quadro médico dos municípios de maior vunerabilidade.

Até o dia 27 deste mês, os 5.570 municípios brasileiros poderão solicitar vagas na modalidade de coparticipação, mas a prioridade será para aqueles de maior vulnerabilidade social e de vazios assistenciais, regiões onde é mais difícil encontrar profissionais.

Os médicos brasileiros formados no Brasil seguem sendo priorizados na seleção. No primeiro chamamento após a retomada do programa, divulgado em maio, mais de 34 mil médicos se inscreveram, um número recorde desde o lançamento da iniciativa pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Esses profissionais participaram da seleção para 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios em todas as regiões do país. Por fim, esse movimento é de grande valor para melhoria da sociedade e principalmente das cidade mais necessitadas na área de saúde.

A secretária Municipal da Saúde Araceli Fontoura, informou que receberá em torno de nove novos profissionais da área médica, isso dará folego à pasta, com isso alguns profissionais serão remanejados para outros lugares do setor da saúde municipal.

Fonte: Agência Brasil.