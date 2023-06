Previsão de calor e tardes abafadas nos próximos dias, frio só a partir da quarta-feira

Depois do ciclone e do frio intenso, que marcaram a semana passada, o Rio Grande do Sul terá uma sequência de dias de calor. De acordo com a MetSul Meteorologia, a região Sul do Brasil terá temperaturas bastante acima do comum para o final do mês de junho. Uma massa de ar quente irá cobrir várias provincias do Centro e do Norte da Argentina, do Uruguai e ainda do Paraguai, além de estar presente no território gaúcho.

Conforme a MetSul, a maioria dos municípios gaúchos terá, ao menos até a quarta-feira da próxima semana, calor acima da média para a época. No período, o ar mais quente vai influenciar as condições do tempo enquanto o ar polar estará retido no Sul do continente. Este ar mais quente acompanhado de umidade, torna as tardes abafadas.

Modelos numéricos projetam em algumas tardes máximas de 21ºC a 27ºC em Alegrete, como na Fronteira Oeste as máximas médias históricas desta época do ano são ao redor de 19ºC e 20ºC. Em Alegrete terá até terça uma sequência de tardes com máximas ao redor ou acima de 25ºC com possibilidade em alguns dias de atingir até 26ºC a 27ºC. No domingo, a nebulosidade pode frustrar maior aquecimento, mas ainda assim o dia será abafado com a máxima chegando aos 26ºC.

O dia nublado e com bastante umidade na sexta, deve-se repetir neste sábado (24), a mínima registrada foi de 18ºC, com a máxima alcançando os 25ºC. Para o início da semana, mais abafamento, e a sensação do calor com a máxima de 27ºC entre segunda e terça-feira, porém no dia 27, há previsão de 0,2 mm que aumenta para o dia seguinte. Na quarta-feira (28), chuva fraca (3.1mm), e a mínima de 11ºC com a máxima não passando dos 20ºC. Para quinta (29), o dia tem previsão de nublado e a mínima cai para 8ºC, com a máxima não passando dos 16ºC.