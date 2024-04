Previsão de tempo chuvoso neste fim de semana em Alegrete

Nesta semana em Alegrete, o tempo variou bastante. Com dias de temperaturas elevadas, outros com temperaturas amenas nas primeiras horas da manhã, o clima neste fim de semana na Terceira Capital Farroupilha será de chuva.

Neste sábado, o dia começou com temperatura amena. A mínima foi de 15ºC e máxima durante o primeiro sábado do mês não sobe muito, chega aos 25ºC. Ao longo da tarde começa mudar, o tempo fecha e as precipitações devem começar a partir das 15h, com previsão de 10 milímetros, segundo o Climatempo.

No domingo, o padrão climático se repete. O dia começa com 16ºC e máxima atinge os 29ºC. Durante o dia, estão previstos 32mm de chuva, principalmente para o período da noite. Já na segunda-feira, o sol volta a aparecer e não há previsão de precipitações.