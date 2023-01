Primeiro Gre-Nal do ano é neste domingo no Efipan

A 3ª Capital Farroupilha se dá o luxo de ser palco neste domingo (22), do primeiro clássico Gre-Nal do ano de 2023 em competições oficiais. No Gauchão ainda não tivemos o confronto, na Copa São Paulo ambos foram eliminados, a Copa Santiago não terá edição este ano. Restou ao 42º Efipan, em Alegrete, protagonizar esse encontro entre os eternos rivais, seja nas categorias de base ou no profissional, Grenal é Grenal.

Sem trocadilhos, o Estádio Municipal Farroupilha vai pulsar neste domingo. De um lado as torcidas do Grêmio da região já confirmaram presença. Do outro os colorados de última hora confirmaram presença com suas torcidas organizadas.

A festa está formada e a Brigada Militar já montou um esquema de segurança em comum acordo com os líderes de tocidas.

Os tricolores terão acesso no portão à esquerda do estádio, lado da Apae. Já os colorados no portão da direita, lado do CTG Farroupilha. No pavilhão haverá torcida mista.

A bilheteria abrirá às 15h30min, para facilitar a compra de ingressos. O setor de pavilhão custa R$ 20,00 (Vinte Reais), arquibancadas R$ 15,00 (Quinze Reais) e Geral R$ 5,00 (Cinco Reais. Na rodada deste domingo, mulheres e crianças não tem isenção.

Jogo

O clássico entre Internacional e Grêmio está previsto para às 20h30min. O Grêmio vem de uma estreia com goleada diante do Flamengo e um empate sem gols frente ao Defensor.

Já o Inter garantiu um empate na estreia diante do Palmeiras e venceu o Argentino Juniors.

O treinador do Grêmio André Mello e Roberto Maschio do Inter tiveram o sábado inteiro para preparam os meninos para o clássico de hoje.

Para o torcedor que gosta de um retrospecto, no ano passado ocorreram dois grenais no 41º Efipan. Na fase classificatória um magro empate em 1 a 1. E na semifinal um melancólico 0 a 0, com vitória colorada nas penalidades.

Mas, nesse domingo, o certo é que todos os caminhos levam ao Farroupilha, afinal o primeiro clássico Grenal do ano é em Alegrete.

Fotos: PAT, Efipan Alegrete e reprodução