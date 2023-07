Problema na bomba da caixa suspende travessia pela Balsa do Mariano Pinto

Mais uma vez, a balsa do Mariano Pinto que possibilita a travessia de veículos leves e pesados de Alegrete para Itaqui e vice- versa, está parada. Desta vez, o problema foi na bomba da caixa do motor. Elaine Londero, que integra a AMMAI, diz que já haviam comprado um motor original no ano passado, mas devido ao intenso uso do equipamento ele apresentou problemas.

Devido a isso, a travessia esta suspensa e os condutores que precisam se deslocar de Alegrete para esses municípios podem utilizar a Balsa do Silvestre ou ir pela BR/472, aumentando o percurso, comentou Elaine Londero. Por isso, a maioria prefere a Balsa do Mariano Pinto que encurta caminhos, considerou. A AMMAI informa que não sabe quando esse serviço vai ser regularizado, porque é preciso a peça chegar de Venâncio Aires para depois o conserto ser providenciado, atesta.