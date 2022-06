Processo Seletivo ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unipampa abre inscrições

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) publicou o Edital nº 190/2022 do processo seletivo para ingresso de discentes no Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), do Campus Alegrete. As inscrições vão até o dia 18 de julho e podem ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição on-line.

Para participar do processo seletivo, é necessário ser portador de título de graduação ou graduando na área do programa de pós-graduação (ou áreas afins), com previsão de conclusão do curso antes da realização da matrícula condicional no PPGEE.

Serão ofertadas 20 vagas para os discentes do curso de Mestrado em Engenharia Elétrica, distribuídas da seguinte forma: 16 vagas para ampla concorrência (universais); duas vagas reservadas a candidatos técnico-administrativos em educação da Unipampa e duas vagas reservadas a candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

Para que as inscrições sejam homologadas pela Comissão de Seleção do PPGEE, é preciso atentar aos documentos exigidos no edital:

1 – Ficha de inscrição on-line, anexando os documentos em formato Portable Document Format (PDF);

2 – Pré-projeto de pesquisa, com, no máximo, cinco páginas;

3 – Cópia digitalizada (frente e verso) do diploma de graduação emitido por instituição de ensino superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Caso o candidato ainda seja graduando, poderá substituir o diploma por um atestado de provável formando, indicando o período previsto para a conclusão do curso, fornecido pela IES à qual esteja vinculado. Nesse caso, fica obrigatória a apresentação de diploma ou certificado de conclusão de curso (ou documento equivalente) para a solicitação da matrícula condicional em caso de aprovação;

4 – Cópia digitalizada do histórico escolar completo da graduação;

5 – cópia digitalizada (frente e verso) do documento de identificação com foto, se brasileiro, ou do passaporte válido ou carteira de registro nacional migratório, se estrangeiro;

6 – Cópia digitalizada da autodeclaração de raça/etnia dos candidatos às vagas reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, que deverá ser analisada por comissão de heteroidentificação, a qual emitirá parecer;

7 – Cópia digitalizada do laudo médico para os candidatos inscritos na reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A divulgação da confirmação das inscrições será publicada até o dia 20 de julho pelo sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri) e pela página eletrônica do PPGEE. Acesse o Edital n°190/2022 para conferir todas as informações sobre o Processo Seletivo.