Procon de Alegrete participa de Seminário de Defesa do Consumidor em Santa Maria

O evento teve a participação de Procons do Estado e de todo Brasil, além da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, Juliana Domingues e da anfitriã do evento,Diretora do Procon de Santa Maria e Presidente da Associação dia Procons Municipais do Rio Grande do Sul Márcia Regina Moro. Também estavam presentes defensores públicos, promotores de Justiça e outras autoridades ligadas aos Direitos do Consumidor.

Conselho Tutelar e BM desfazem festa de menores desacompanhados e consumindo bebida

Os temas abordados foram a Lei do Endividamento, a atualização de Processos Administrativos e Auto de Infração, a Pretensão Resistida e a Vulnerabilidade do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Painel de Boas Práticas e o Termo de Cooperação Técnica, que é um projeto da Universidade Franciscana de Santa Maria em parceria com o Procon de SM.

Com cães no porta-malas e arma de fogo, homem é preso na RSC 377

Segundo o diretor do Procon de Alegrete, Geferson Cambraia: “o Procon poderá implantar no futuro dois projetos de muita relevância, os quais são o Educação Financeira e o Núcleo de Conciliação Extra-Judicial, já em tratativas com alguns segmentos do município. O seminário foi uma oportunidade de muito aprendizado, que poderá beneficiar os consumidores de nosso município”, destacou.