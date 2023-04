Destemida, Manoeli é a mulher que faz ligações, do alto, na rede elétrica em Alegrete

Despedida ao soldado Leal foi na presença de muitos amigos, autoridades e honras militares

A servidora Manoeli Shervenski chamou atenção de quem passou pela Rua Mariz e Barros, neste mês de abril. De uniforme, com todos os aparatos de segurança e cabelos presos, a jovem, lá do alto, trocava informações com um colega no solo. Eles faziam uma nova ligação de rede para um usuário daquela rua no centro de Alegrete.

Alegretense, que foi morador de rua de SP, hoje é cidadão paulistano e inspira pessoas com sua ONG

Manoeli troca, lá de cima, informações com o colega que está na rua

Manu, como é respeitosamente chamada pelos colegas, trabalha tanto no caminhão baú- do cesto aéreo, na escada central de ligação, nas podas de árvores em rede energizada e corte de energia – integrando às equipes multitarefas da empresa.

O sax de Lahir Rodrigues silenciou para sempre

Manoeli Shervenski em plena ação

A jovem de 25 anos conta que há quase um ano estava em casa, desempregada e a mãe de seu irmão mandou um link com a seleção de mulheres para a RGE. No momento, diz que pensou ser fake news e depois viu que era real e se inscreveu, foi selecionada e fez o curso em Santana do Livramento. -Saí do zero e hoje com auxílio dos colegas realizo todas as tarefas, com segurança e presteza para garantir energia aos nossos usuários, observa.

A comovente história da venezuelana que escolheu Alegrete para viver com três filhos

Colocando os equipamentos de segurança antes de subir até o poste

Em relação a trabalhar no alto, confessa que perdeu o medo, aos poucos, e sempre que tem algum receio conversa com colegas, atendendo a orientação da empresa às equipes em qualquer situação. Aqui em Alegrete somos duas eu e a Cristiane Teles e vai abrir seleção para que novas mulheres integrem a empresa. – Eu estou sempre incentivando, porque nunca me imaginei nesta atividade e muito menos subida num poste, em contato direto com a rede de energia elétrica. Mas estou muito feliz e só tenho que agradecer por ter tentado e conseguido entrar na RGE.

O colega Leandro Prates, que realizava o trabalho junto com ela está há nove anos na empresa e elogia a participação das mulheres que, segundo ele, vêm somando para o grupo. -Elas tem uma dificuldade inicial, mas são muito cuidadosas e realizam um bom trabalho, atesta. E brinca: sempre que dá ajeitam o cabelo e até passam um batom.

Manoeli com o colega Leandro Prates

O que diz a empresa:

Com foco na diversidade, desde 2021, a RGE vem investindo na formação e contratação de mulheres eletricistas. Em 2022, a RGE concluiu um Projeto de Revisão Logística, que incluiu a contratação de 226 novos profissionais eletricistas, que receberam formação qualificada, sendo duas turmas exclusivas para mulheres, uma delas direcionada a moradoras de Alegrete e região. Atualmente, a empresa possui mais de 70 eletricistas mulheres no quadro de colaboradores.