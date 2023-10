Queda no preço da gasolina nas distribuidoras deve reduzir valor do litro revendido em Alegrete

O último movimento da gasolina feito pela estatal foi no dia 16 de agosto, quando o preço subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba”, disse a estatal em nota.

Em Alegrete, a reportagem contatou alguns proprietários de postos de combustíveis. Dos cincos entrevistados, a afirmação é de que tão logo chegue uma nova carga do produto, o valor será adequado conforme o preço repassado pela distribuidora. Dois estabelecimentos já tem previsão de chegada de gasolina para o sábado, o que já baixaria o valor praticado na última sexta-feira (20).

Em pesquisa realizada pelo Procon em Alegrete, na primeira quinzena de outubro, o preço da gasolina comum estava sendo revendido por R$ 5,75; menor valor, e R$ 6,39; o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se manteve entre R$ 5,85 e R$ 6,59.

Para o diesel, a Petrobras aumentará 6,57% – ou R$ 0,25 por litro – o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 4,05 por litro. O último aumento ocorreu no dia 16 de agosto, quando o valor do litro do diesel passou de R$ 3,02 para R$ 3,80.

Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba.

Conforme a pesquisa do Procon, o óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,94 e R$ 6,39. No óleo diesel S10, oscilou entre R$ 6,04 e R$ 6,39. Preços praticados nos primeiros 15 dias deste mês.

No ano, a variação acumulada dos preços de venda tanto da gasolina A como do diesel A da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. No caso da gasolina, uma redução de R$ 0,27 por litro no ano. Enquanto no diesel, a redução acumulada é de R$ 0,44 por litro no ano.

Segundo especialistas, o movimento já era esperado. A gasolina atualmente no exterior passa por um momento de queda nos preços com o fim do verão no Hemisfério Norte. Isso, dizem, reduz a demanda pelo combustível.

Já no caso do diesel há uma procura maior com a chegada das temperaturas mais frias no exterior, já que há mais demanda por sistemas de aquecimento, afirmam os especialistas.

Em maio, a Petrobras mudou sua política de preços, colocando fim à chamada política de paridade de importação (PPI), quando variações nas cotações do petróleo e do dólar serviam de parâmetro para reajustes para cima ou para baixo nos valores dos combustíveis vendidos pelas refinarias às distribuidoras.

Com isso, a estatal passou a levar em conta os custos internos de produção, os preços dos concorrentes em diferentes mercados dentro do país e ainda as parcelas de combustíveis produzidas no país ou compradas no exterior. O Brasil não produz todo o volume de combustíveis consumido no país e depende da importação a preços internacionais para não enfrentar desabastecimento.