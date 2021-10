Quinta da Gaita está de volta depois de um ano e meio

Share on Email

Depois de mais de um ano e meio, um dos eventos tradicionais do CTG Vaqueanos da Fronteira voltou na última quinta -feira-7.

A conhecida Quinta da Gaita retornou apenas com as apresentações de artistas da terra. Simpatizantes e sócios do CTG prestigiaram o primeiro evento depois de tanto tempo sem o som das gaitas e violões, porque a pandemia parou tudo em março de 2020.

O patrão, Edson Flávio Antunes, recebeu os que foram prestigiar a retomada do evento. No palco, a emoção de quem ficou todo este tempo sem poder mostrar o seu talento nato quer dedilhando uma cordeona ou o violão. São artistas bem autênticos – os verdadeiros tradicionalistas de Alegrete.

O evento é sempre na primeira quinta-feira de cada mês e o objetivo é divulgar e valorizar pessoas aqui de Alegrete com algum talento na música tradicionalista e que toque alguns instrumento. Junto, também, acontecia o baile, que ainda não retornou ,porque o CTG Vaqueanos da Fronteira segue os protocolos e decretos municipais que ainda não liberam para esta atividade.

Maria Bernardes que sempre frequentou a Quinta da gaita se disse feliz pela retomada do evento que reúne famílias que ali apreciam e aplaudem nossos artistas da terra.