Reajuste no ramo imobiliário afeta contratos de aluguel em Alegrete

Passados 12 meses de um contrato de aluguel, o inquilino geralmente paga um reajuste sobre do valor mensal. Aqueles que passaram por isto no final do ano passado tiveram que tirar do seu bolso cerca de 5% a 6% a mais, conforme o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), geralmente usado nestes casos como referência para estes reajustes.

Mas desde janeiro, o acumulado de 12 meses do índice vem diminuindo, e chegou -2,17% em abril. O número negativo simboliza que haverá negociação entre proprietário e inquilinos para chegar a um valor equilibrado, por vezes, utilizando outros indicadores econômicos que tenham valores positivos após a cessão de um contrato.

O IGP-M é usado como base para reajuste da maior parte dos contratos de aluguéis e o percentual registrados nos 12 meses anteriores é aplicado aos contratos que vencem no mês de maio.

Segundo especialistas, a maior parte dos contratos contém cláusula acordando que a correção só será aplicada quando o IGP-M for positivo. Assim, com a deflação de 2,17% do índice, os contratos que fazem aniversário em maio podem ficar sem aumento do aluguel, mas também não deve haver desconto no valor já estabelecido.

Após 12 meses de contrato há o reajuste, que será calculado pela fórmula conhecida como Índice Geral de Preços – Mercado, o IGP-M. Além de contratos de aluguéis e prestação de serviços vigentes, há tarifas públicas (energia e telefonia). A porcentagem usada para reajuste é o acumulado dos últimos 12 meses do contrato vigente. O novo valor deve ser cobrado no 13º mês.

Em alguns casos, usa-se o principal índice brasileiro de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ele mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. Seu acumulado dos últimos 12 meses é de 4,65%. Logo, se usado, o ajuste dos contratos de maio podem ser neste valor.

Outro indexador que pode ser usado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Seu acumulado dos últimos 12 meses é de 4,36%. Logo, se usado, o ajuste dos contratos de maio podem ser neste valor. A reportagem do PAT buscou junto a algumas imobiliárias do município como está o cenário no ramo imobiliário.

Para o corretor de imóveis da Sansul Imobiliária, Vagner Torres, o mercado esteve aquecido por causa da chegada de muitos estudantes, militares e funcionários públicos na cidade. Ele sustenta que como a oferta estava grande os valores não tiveram uma suba. Porém, explica que o aumento é pelo IGP-M é ocorre em todo país, o que acarretou diferenças nos valores no final deste trimestre. Para o profissional, nos três primeiros meses o mercado esteve aquecido, no entanto maio já apresenta uma queda nas negociações embora a oferta esteja em alta.

Na Schuck Imóveis, uma das mais antigas imobiliárias da cidade, os aluguéis ocupam um enorme demanda. “Muitas vezes perdemos de alugar por falta de imóvel, principalmente casa com três dormitórios”, pontua a corretora de imóveis Carlota Dias. Ela afirma que os valores estão mais altos, porém a comercialização de contratos não foi afetada. “A venda está mais devagar. Oferta é bem maior que a procura. Mas temos esperança que vá melhorar nos próximos meses”, assevera Carlota.

Para a corretora de imóveis Geovana Brandolt da Imobiliária Bella Casa, o mercado de aluguel em Alegrete está com bastante ofertas nas áreas de sala comerciais, apartamentos e prédios comercias. Ela credita este cenário pelo índice do IGP-M que nos três últimos meses está baixo, e atualmente é considerado negativo.

“A procura por locação de imóvel está boa, visto o aumento de novos clientes na imobiliária, e a tendencia é melhorar”, avalia a profissional.