Semana terá veranico e pancadas de chuva em Alegrete

O amanhecer de segunda-feira foi de céu encoberto, com muitas nuvens. Nas primeiras horas do dia, havia possibilidade de chuva leve ou garoa em algumas regiões do Estado, como a Metade Norte, a faixa Leste e a Região Metropolitana.

A instabilidade climática que dominou o final da semana passada deve se afastar a partir desta segunda-feira (22). De acordo com a Climatempo, “o tempo volta a ficar estável em todas as regiões do Rio Grande do Sul neste início de semana”.

Conforme previsão do Metsul, a semana será ao contrário da última, marcada por dias de temperatura mais alta tanto durante a noite como de dia com a caracterização do denominado veranico de maio. Serão várias dias de sol seguidos, embora nuvens esparsas e bancos tanto de neblina como de nevoeiro ao amanhecer, mas a semana termina com chuva.

Em Alegrete, a segunda-feira terá máxima de 23ºC, já na terça a previsão é de 28ºC, e não chove. Já a partir de quarta-feira (24), o famoso veranico de maio apresenta mínima de 17ºC e durante o dia os termômetros atingem os 29ºC. O dia terá pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta-feira (25), o dia será idêntico ao anterior. Com diferença na temperatura. A máxima cai para os 27ºC, e o dia amanhece com 16ºC, com previsão de pancadas de chuva ao longo da quinta-feira.

Para sexta (26), a temperatura varia entre os 18ºC e3 24ºC e o dia será nublado com chuva de manhã (10mm), e à noite pode garoar.