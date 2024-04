Receita Federal esclarece na Câmara de Vereadores como destinar recursos do IR a Fundos Municipais

Melissa Fernandes Geraldo Mafaldo, servidora da Receita Federal de Alegrete, esteve no dia 4 na Câmara ocupando o espaço regimental para esclarecer como o contribuinte de Alegrete Manoel Viana podem destinar parte do imposto devido a causas sociais, ou seja, aos Fundos da Criança e do Adolescente e Idoso de Alegrete ou Manoel Viana.

Receita Federal na Câmara de Vereadores de Alegrete

Para isso, basta fazer a declaração pelo modelo completo e destinar na própria declaração até 3% do imposto devido para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso. No caso, se optar pelos fundos municipais esse valor será destinado diretamente para entidades de Alegrete, atesta a servidora da Receita Federal.

O próprio programa calcula automaticamente os valores que podem ser doados, diz Melissa.

Ela lembra que é importante não esquecer que o(a) DARF(s) da doação deverá ser pago impreterivelmente até dia 31 de maio , sendo que este valor é abatido do valor total que o contribuinte pagaria, ou seja, não vai desembolsar nenhum real a mais salienta.

Ainda é necessário esclarecer que a doação é feita para os fundos, e estes direcionam os valores às entidades cadastradas. Outra opção, é que empresas e pessoas físicas podem doar até 6% do imposto devido, durante o ano calendário, diretamente aos fundos.

Fotos Jhandrei Dias Nunes